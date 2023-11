Un punto per parte e forse qualche recriminazione per il Torino. All'U-Power finisce 1-1 la sfida tra Monza e granata. La squadra di Juric fa la partita, si vede annullare un gol a Rodriguez (fallo di Zapata) e poi va in vantaggio a inizio ripresa. La formazione di Palladino prova a rispondere e trova il pari con il solito Colpani. Grazie a questo risultato il monza tiene dietro il Torino in classifica

