Dopo il bel successo in Champions contro il Paris Saint-Germain, il Milan si rituffa in campionato con l'intenzione di riscattare il ko casalingo contro l'Udinese. Novità per Pioli, che lascia inizialmente in panchina Loftus-Cheek: dal 1' Pobega. In avanti Chukwueze completa il tridente con Giroud e Leao. D'Aversa è senza Almqvist: Banda e Strefezza con Krstovic. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ