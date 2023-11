Si chiude con uno spettacolare pareggio per 2-2 il primo anticipo della 12^ giornata di Serie A. Apre le marcature in avvio Ikwuemesi, poi Dia serve il bis per la Salernitana dopo il quarto d'ora con un destro sotto la traversa. Il Sassuolo non molla e riacchiappa la sfida grazie a Thorstvedt: il norvegese la riapre da due passi a fine primo tempo e poi trova il pareggio a inizio ripresa. Per i padroni di casa anche due legni

