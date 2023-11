Il Napoli vince alla prima di Mazzarri, punendo 2-1 la Dea. Apre le marcature in chiusura di primo tempo Kvara con un bel colpo di testa, ma sempre di testa Lookman rimedia per l'Atalanta al 53'. I padroni di casa insistono per ribaltarla, ma pagano un errore che consente ad Elmas di firmare il gol da tre punti con un destro freddo davanti al portiere

