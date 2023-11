Ciro Immobile, con 99 reti già migliore marcatore in trasferta nella storia della Serie A, è a -1 da quota 100 gol in gare esterne nel massimo torneo; dal 2012/13 in avanti, soltanto tre giocatori hanno raggiunto questo traguardo in uno dei singoli cinque maggiori campionati europei (124, Lionel Messi in Liga, 116 Robert Lewandowski in Bundesliga e 112 Harry Kane in Premier League)