La squadra di Thiago Motta continua a scalare la classifica e nel posticipo del Dall'Ara batte il Torino 2-0 e aggancia la Roma al quinto posto. Gara con poche occasioni da gol e molto tattica. Nel primo tempo rete annullata a Vlasic per fuorigioco di Zapata. Nella ripresa, il Bologna colpisce in verticale e complice un'uscita non precisa di Gemello passa in vantaggio con Fabbian. Nel finale raddoppia Zirkzee

