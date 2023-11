Emozioni e gol al Bentegodi dove Verona e Lecce pareggiano per 2-2. Sono gli ospiti a passare in vantaggio nel primo tempo con un bolide di Oudin da fuori ma prima dell'intervallo arriva il pari di Ngonge. Ancora i salentini avanti nella ripresa con Gonzalez ma per la seconda volta la squadra di D'Aversa si fa raggiungere con il colpo di testa di Djuric. Nel finale annullato un gol a Piccoli, mentre è strepitoso Falcone in un paio di interventi su Lazovic

