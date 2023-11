La sfida del Dall'Ara chiude la 13^ giornata del campionato di Serie A: si affrontano Bologna e Torino. Thiago Motta manda in campo Zirkzee come terminale offensivo, Fabbian sulla trequarti. Juric si affida al tandem Zapata-Sanabria, Lazaro a sinistra. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su Sky GO, anche in HD