Genoa-Empoli 1-1: video, gol e highlights

Un punto a testa per Genoa e Empoli nello scontro diretto in chiave salvezza. Primo tempo di marca rossoblù: prima Messias colpisce una traversa, poi Malinovskyi sblocca il risultato con un sinistro splendido all'angolino da fuori area. Nella ripresa Andreazzoli corre ai ripari e i neo entrati costruiscono il pari: assist di Kovalenko e colpo di testa di Cancellieri, a segno pochi secondi dopo il suo ingresso in campo. Il Genoa va a 15 punti, l'Empoli ora è quartultimo a quota 11

