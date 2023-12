Non recupera Zaccagni dopo l’infortunio di Salerno: gioca il danese Isaksen in avanti con Pedro, preferito a Felipe Anderson, e capitan Immobile. Per il bomber biancoceleste c’è il rientro dal 1’ dopo la doppietta in Champions al Celtic. In difesa ancora Gilae Patric centrali per via delle indisponibilità di Romagnoli e Casale. Rientra Luis Alberto dalla squalifica, Rovella vince il ballottaggio con Cataldi per completare il centrocampo con Guendouzi