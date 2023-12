La Juventus ha vinto quattro delle prime sei trasferte di questo campionato (1 pareggio, 1 sconfitta) e non ottiene cinque successi nelle prime sette partite fuori casa dal 2019/20; in 12 delle 14 occasioni in cui i bianconeri hanno vinto almeno cinque delle prime sette gare esterne disputate in Serie A, hanno poi concluso la stagione al primo posto (inclusi 2004/05 e 2005/06)