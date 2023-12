Il Cagliari conquista la sua terza vittoria in campionato battendo, in rimonta, il Sassuolo 2-1 al termine di una gara pazzesca. Sassuolo in vantaggio nel primo tempo e in controllo della gara fino all'espulsione di Tressoldi, nella ripresa. Con la superiorità numerica il Cagliari ci crede e trova il pari con Lapadula al 94'. Ma è Pavoletti, al 99' in rovesciata, a regalare ai suoi tre punti preziosissimi

LE PAGELLE