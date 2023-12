Punti salvezza in palio al Castellani nel primo dei due posticipi della 15^ giornata. Cancellieri torna dal 1' nel tridente di Andreazzoli, con Caputo e Cambiaghi. Ancora out Baldanzi. D'Aversa in attacco sceglie Piccoli, reduce dal rigore decisivo realizzato contro il Bologna, in pieno recupero. Con lui Sansone e Banda, panchina per Krstovic e Strefezza. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18.30