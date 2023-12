Va alla Juve il big match che ha aperto la 15^ giornata del campionato. Subito partenza forte del Napoli: una chance per Politano. Poi la grande palla gol per Vlahovic e due enormi occasioni per Kvara e Di Lorenzo (sventato da un miracolo di Szczesny). Nella ripresa il gol partita arriva con Gatti su assist di Cambiaso. Mazzarri resta a quota 24 punti, Allegri va a 36 a +1 sull'Inter, in campo sabato sera su Sky contro l'Udinese

