La Juve continua a mettere pressione all'Inter e batte anche il Napoli nella sfida dello Stadium. Una vittoria sofferta per 1-0 che porta la firma di Gatti (MVP dell'incontro). Sopra la media anche la prova di Rabiot, bene la difesa e Chiesa. Nel Napoli Osimhen è ancora in ritardo di condizione, Zielinski e Kvaratskhelia non incidono

