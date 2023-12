Per un tempo la squadra di Gasperini ha temuto di non riuscire a dare continuità agli ultimi risultati. Il gol di Pirola e una prestazione, nella primissima parte, sottotono avevano fatto pensare al possibile colpaccio della Salernitana. E, invece, nella ripresa l'Atalanta ha accelerato. Pari di Muriel dopo 2', raddoppio di Pasalic immediatamente dopo. Nel finale chiusura per De Ketelaere e Miranchuk. Atalanta a 26, Salernitana ancora ultima a 8 punti

