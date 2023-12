Termina in parità a Marassi, 1-1 nell'anticipo che nega il sorpasso in vetta dei bianconeri sull'Inter (in campo domenica contro la Lazio). Chance iniziali per Malinovskyi e Chiesa, che serve un gran pallone sprecato da Vlahovic. Lo stesso Chiesa ritrova il gol dopo quasi tre mesi: rigore procurato e trasformato (il primo con la Juve). Ad inizio ripresa il pareggio di Gudmundsson, servito dal neoentrato Ekuban. Martinez rischia grosso ma salva nel finale su Bremer

