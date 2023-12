Gudmundsson ferma la Juventus ed è l'mvp della serata, non solo per il gol. Male Badelj che regala il rigore del vantaggio ai bianconeri. Chiesa il migliore dei suoi, serata no per Vlahovic. Miretti fa rimpiangere Rabiot. Le pagelle di Maurizio Compagnoni

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ