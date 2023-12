Probabili formazioni Torino Empoli

Il Torino ospita l'Empoli e cerca i tre punti che potrebbero portarlo in zona Europa. I toscani cercano invece punti salvezza in un campo che in passato spesso ha portato fortuna alla squadra di Andreazzoli. Juric conferma il 3-5-2 che si affida in attacco alla coppia Zapata-Sanabria. Nell'Empoli il problema è proprio il centravanti perchè manca Caputo ma la buona notizia è il recupero di Baldanzi dopo diverse settimane

Empoli, Caputo out ma torna Baldanzi

E' un Empoli che arriva con qualche assenza di troppo alla trasferta di Torino. La più grave è quella di Caputo in attacco che dovrebbe essere sostituito da Shpendi con Destro più defilato nelle gerarchie. Pronto a giocare Baldanzi che però dovrebbe partire dalla panchina. Ballottaggio in regia fra Ranocchia e Grassi mentre gli esterni di difesa dovrebbero essere Ebuehi e Cacace. Così Andreazzoli alla vigilia: "Il Torino gioca in maniera diversa rispetto alle altre, ti pone il quesito di come contrapporti. Sono d'accordo che sia una squadra di qualità, son ben guidati ed è un gruppo che si conosce bene. Dovremo essere bravi a contrapporci in maniera diversa per quanto riguarda la fase di non possesso, ad esempio. Se saremo bravi a fare quello che vorremmo, penso che il Torino dovrà preoccuparsi. Se siamo superficiali la pagheremo cara"

EMPOLI (4-3-3) la probabile formazione: Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Grassi, Maleh; Cambiaghi, Sphendi, Cancellieri. All. Andreazzoli