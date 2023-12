Fischio d'inizio ritardato di mezz'ora (alle 18.30) per motivi di ordine pubblico dopo il forte vento. Quasi solo conferme per Mazzarri rispetto alle ultime due partite: l'eccezione è Zielinski, out per un problema al ginocchio. Lo sostituisce Cajuste. Natan gioca ancora da terzino sinistro, Juan Jesus centrale. Ranieri sceglie gli ex Petagna e Pavoletti in attacco, Makoumbou torna dalla squalifica. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky