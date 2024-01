Il Genoa non ha subito gol in quattro degli ultimi sei match contro il Bologna in Serie A (fa eccezione il pareggio per 2-2 del 21 settembre 2021 e la sconfitta per 0-1 del 21 maggio 2022); per il Grifone un clean sheet in meno di quanti ottenuti nelle precedenti 15 con i rossoblù nel massimo campionato.