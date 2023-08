Seconda vittoria di fila dei nerazzurri, che dopo aver battuto il Monza passano 2-0 anche alla Unipol Domus. In avvio Lautaro fermato dal palo, ci pensa Dumfries servito da Thuram. Al 30' il 'Toro' trova il gol su assist di Lautaro. Poche chance nella ripresa: il palo nega il tris a Calhanoglu, applausi per Sommer che salva su Azzi. L'Inter resta a punteggio pieno in vetta insieme a Milan, Napoli e Verona

