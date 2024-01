Le probabili formazioni di Atalanta–Frosinone Atalanta VS Frosinone 3-4-2-1 4-3-3 Titolari 29 Carnesecchi M. 42 Scalvini G. 19 Djimsiti B. 23 Kolasinac S. 3 Holm E. 15 de Roon M. 13 Ederson 22 Ruggeri M. 59 Miranchuk A. 7 Koopmeiners T. 17 De Ketelaere C. 80 Turati S. 30 Monterisi I. 5 Okoli C. - Bonifazi K. 20 Lirola P. 36 Mazzitelli L. 45 Barrenechea E. 21 Harroui A. 18 Soulé M. 9 Kaio Jorge 27 Ibrahimovic A. Riserve Musso, Comi, Hien, Toloi, Zortea, Palomino, Zappacosta, Bakker, Adopo, Pasalic, Scamacca, Muriel Cerofolini, Lulic, Gelli, Garritano, Romagnoli, Lusuardi, Brescianini, Bourabia, Cheddira, Caso, Cuni, Kvernadze, Renier In dubbio - - Squalificati - Frattali Indisponibili Touré, Hateboer Marchizza, Oyono, Baez Allenatore Gian Piero Gasperini Eusebio Di Francesco

Probabili formazioni di Atalanta-Frosinone

Gasperini verso la conferma della formazione che ha pareggiato con la Roma e battuto il Milan in Coppa Italia: in attacco ancora De Ketelaere, con Koopmeiners e Miranchuk a sostegno. Nel Frosinone esordio dal 1’ in campionato per il nuovo arrivato dal mercato di gennaio, Bonifazi. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, alle 20.45 GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Dopo l’impegno in Coppa Italia, che ha visto l’Atalanta avanzare in semifinale e il Frosinone uscire, le squadre di Gasperini e Di Francesco si affrontano questa sera alle 20.45 (diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). La Dea può approfittare del ko del Bologna per scavalcarlo in classifica (con una vittoria raggiungerebbe la Lazio, ora quinta), il Frosinone deve guardarsi alle spalle, dove Verona e Cagliari hanno vinto, mentre l’Udinese è tornata con un punto da Firenze.

Atalanta, Gasperini conferma tutti Per la terza gara di fila si potrebbe rivedere la stessa Dea. Quella che nella prima giornata di campionato del 2024 ha pareggiato a Roma contro i giallorossi e che tre giorni dopo a Milano si è presa la semifinale di Coppa Italia battendo il Milan. Confermato dunque De Ketelaere nel ruolo di centravanti, così come Koopmeiners (suoi i tre gol dell’Atalanta nelle ultime due, contro Roma e Milan) e Miranchuk a supporto, con libertà di salire sulla stessa linea del belga o scambiarsi con lui. Identica anche la linea di difesa con Scalvini, Djimsiti e Kolasinac davanti a Carnesecchi, e si va verso la conferma anche degli esterni, Holm a destra e Ruggeri a sinistra. Ederson e De Roon in mezzo sono intoccabili. ATALANTA (3-4-2-1), probabile formazione: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk, Koopmeiners; De Ketelaere. All. Gasperini

Frosinone, esordio dal 1' per Bonifazi Dopo la pesante sconfitta in Coppa Italia contro la Juve, con annessa eliminazione dal torneo, il Frosinone torna a pensare al campionato. La formazione anti-Atalanta dovrebbe somigliare più a quella vista nell’ultima di campionato (sconfitta con il Monza) che all’ultima di Coppa Italia, anche se in difesa dovrebbero essere confermati sia Okoli che Romagnoli, con il nuovo arrivo (dal Bologna) Kevin Bonifazi (esordio dal 1' in campionato dopo il finale di gara con la Juve in Coppa Italia) a completare il reparto davanti a Turati, che torna tra i pali. Cheddira in attacco, con Soulé e Harroui alle spalle. A centrocampo la linea Lirola, Barrenechea, Mazzitelli, Gelli. FROSINONE (3-4-2-1), probabile formazione: Turati; Romagnoli, Bonifazi, Okoli; Lirola, Barrenchea, Mazzitelli, Gelli; Soulè, Harroui; Cheddira. All. Di Francesco