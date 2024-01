Umori opposti dopo i quarti di finale di Coppa Italia, Atalanta e Frosinone si rituffano in campionato a caccia di punti. Gasperini manda in campo Scamacca dal 1' insieme a De Ketelaere e Koopmeiners. Di Francesco si affida a Cheddira e Soulé, Barrenechea dal 1'. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD