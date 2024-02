Terzo 4-0 consecutivo in campionato dei nerazzurri, che a San Siro dominano l’Atalanta nel recupero della 21^ giornata. Quattro marcatori diversi, tra i quali il solito Lautaro autore di un gran gol. Sblocca Darmian, il Toro fa 2-0 e apre la ripresa fallendo un rigore, trasformato in rete da Dimarco sulla ribattuta, dopo la parata di Carnesecchi. Arrotonda Frattesi, costretto poi a uscire per infortunio. Inter a +12 sulla Juve. L’Atalanta resta quinta dietro al Bologna

CLASSIFICA - PAGELLE