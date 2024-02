Vince e convince il Napoli che, dopo essere passato in svantaggio con il gol di Racic al 17', travolge il Sassuolo del nuovo allenatore Bigica. Protagonista assoluto Victor Osimhen, autore di una tripletta (CLICCA QUI per vedere tutte le statistiche e i numeri in questa stagione), e Kvara che nella ripresa segna una doppietta (CLICCA QUI per vedere tutte le statistiche e i numeri del georgiano in stagione). Di Rrahmani il gol del momentaneo 1-1