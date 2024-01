La squadra di Gilardino prosegue il suo periodo positivo, vincendo in rimonta 2-1 sul campo della Salernitana. I granata vanno subito in vantaggio con la prima gioia in A di Martegani (la rete più veloce del campionato dopo 87 secondi), il Genoa rimedia con il ritorno al gol di Retegui, letale col mancino. Nella ripresa i rossoblù la ribaltano con il rigore trasformato da Gudmundsson

