Sfida salvezza al Benito Stirpe. Il Frosinone non vince in campionato dal 26 novembre: Di Francesco prova a invertire la rotta lanciando il neo-acquisto Zortea dal 1' e riproponendo Reinier con Soulé e Chieddira. Ranieri replica con l'unica punta Petagna supportata da Viola e la difesa a tre con Zappa braccetto. Diretta su Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 12.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD