Vittoria convincente per il Napoli che batte 6-1 il Sassuolo al Mapei. Primo successo per Calzona sulla panchina dei campioni d'Italia trascinati da uno strepitoso Osimhen e da un ritrovato Kvaratskhelia autori rispettivamente di una tripletta e di una doppietta. Sassuolo che era passato in vantaggio con il gol di Racic prima del pareggio di Rrahmani e dello show della coppia d'oro napoletana. Esordio amaro per Bigica, scelto per il post Dionisi: gli emiliani rimangono in zona retrocessione

CLASSIFICA - PAGELLE