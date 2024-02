A San Siro si gioca il recupero della 21^ giornata, con l'Inter che ha l'opportunità di portarsi a +12 sulla Juventus seconda. Dopo 10' errore in difesa dell'Inter, De Ketelaere segna ma il gol è annullato dopo revisione al Var per un tocco di braccio di Miranchuk. Al 19' anche Barella trova il gol, ma il suo è annullato per fuorigioco. Poi Darmian sblocca su errore di Carnesecchi e 3' dopo sfiora la doppietta. Prima dell'intervallo segna anche il solito Lautaro