È un gol di Okafor al 93' che regala al Milan i tre punti alla Dacia Arena contro l'Udinese. Rossoneri in vantaggio nel primo tempo con Loftus-Cheek che sigla l'1-0 poco prima della sospensione del match per gli insulti razzisti ricevuti da Maignan. Al 42' il pari di Samardzic. Nella ripresa vantaggio bianconero con Thauvin ma negli ultimi minuti il gol di Jovic prima e quello di Okafor in pieno recupero ribaltano il risultato

