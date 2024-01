Le parole di Tiago Pinto prima della partita: "Sono stati giorni difficili, non è mai piacevole prendere queste decisioni ma la società ha deciso che fosse il momento giusto. Ora dobbiamo guardare avanti, con due opzioni: o ne discutiamo tutte le settimane o guardiamo oltre e cerchiamo di raggiungere i nostri obiettivi. Per me non cambia molto, il mio futuro è deciso, è una decisione che avevo già preso da tempo. Fino al mio ultimo giorno qui sarò vicino a De Rossi, abbiamo già un buon feeling"