Le probabili formazioni di Cagliari–Torino Cagliari VS Torino 4-3-2-1 3-4-1-2 Titolari 22 Scuffet S. 28 Zappa G. 23 Wieteska M. 4 Dossena A. 27 Augello T. 29 Makoumbou A. 16 Prati M. 25 Sulemana I. 10 Viola N. 8 Nández N. 32 Petagna A. 32 Milinkovic-Savic V. 61 Tameze A. 4 Buongiorno A. 13 Rodríguez R. 19 Bellanova R. 77 Linetty K. 28 Ricci S. 20 Lazaro V. 16 Vlasic N. 9 Sanabria A. 91 Zapata D. Riserve Radunovic, Aresti, Goldaniga, Di Pardo, Obert, Azzi, Hatzidiakos, Jankto, Pavoletti, Pereiro, Pisacane, Lapadula Gemello, Popa, Djidji, Zima, Sazonov, Seck, Gineitis, Vojvoda, Pellegri, In dubbio - - Squalificati - - Indisponibili Rog, Shomurodov, Oristanio, Mancosu Schuurs, N'Guessan, Djidji, Ilic, Soppy, Radonjic, Karamoh Allenatore Claudio Ranieri Ivan Juric

Si apre la 22^giornata di serie A con l'anticipo fra Cagliari e Torino che si giocherà in un clima speciale alla Domus Arena tutto esaurito. Il ricordo e la commozione di tutti saranno per Gigi Riva, leggenda del calcio italiano e bandiera dell'intera Sardegna, scomparso in settimana a 79 anni. Cagliari che vuole riscattare la sconfitta di Frosinone, Torino a caccia di punti per coltivare il sogno dell'Europa

Sarà una partita speciale, dalle forti emozioni, quella che aprirà la 22^giornata di serie A fra Cagliari e Torino. E' annunciato il tutto esaurito alla Unipol Domus Arena per una sfida che sarà soprattutto l'occasione per ricordare Gigi RIva, leggenda del Cagliari e del calcio italiano, scomparso a 79 anni in settimana. Speciale anche la programmazione di Sky con il pre partita che inizierà alle 19 con un’anteprima condotta da Fabio Caressa e che vedrà la partecipazione di Giorgio Porrà e Beppe Bergomi e arriverà fino al fischio d’inizio. Dopo il match spazio alle interviste, ai commenti e alle analisi, oltre alle news di mercato, in “Calciomercato–L’Originale”, con Alessandro Bonan insieme a Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Marco Bucciantini, Luca Marchegiani e Fayna.

Cagliari, dubbo modulo per Claudio Ranieri A parte Luvumbo in coppa d'Africa e l'infortunato Oristanio Claudio Ranieri dispone di quasi tutta la rosa a disposizione. I dubbi riguardano il modulo visto che potrebbe scgliere, come all'andata, uno schieramento con 3 difensori centrali per mettersi a specchio contro il Torino. Da questo dipenderà la scelta degli interpreti anche se Viola e Nandez sembrano i trequartisti scelti alle spalle della punta che dovrebbe essere Petagna più di Pavoletti CAGLIARI (3-4-2-1) la probabile formazione: Scuffet; Wieteska, Dossena, Hatzidiakos; Zappa, Sulemana, Makoumbou, Augello; Nandez, Viola; .Petagna. All. Ranieri