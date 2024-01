La Salernitana ha perso le ultime due gare casalinghe in Serie A (1-2 vs Juventus e Genoa) e potrebbe infilare tre sconfitte di fila tra le mura amiche con lo stesso allenatore in campionato per la prima volta dal periodo tra ottobre 2021 e gennaio 2022 (sei in quel caso con Stefano Colantuono in panchina).