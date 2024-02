La sfida dell'Olimpico chiude la 23^ giornata del campionato di Serie A. De Rossi ritrova Ranieri con l'obiettivo di conquistare i tre punti per restare in scia al quarto posto. Angelino subito titolare nei giallorossi. Solito tridente Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Cagliari a due punte con Lapadula e Petagna. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD