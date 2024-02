È l'Udinese di Cioffi la prima squadra capace di battere la Juventus in casa in questa stagione. I friulani sorprendono i bianconeri con il gol di Giannetti nel primo tempo e portano a casa tre punti importantissimi in zona salvezza. Perde terreno invece la Juventus che vede adesso l'Inter in fuga e il Milan a -1 dal secondo posto. Alla squadra di Allegri non basta la reazione nella ripresa: annullato un gol a Milik

