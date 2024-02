La Juve incassa una sconfitta in casa contro l'Udinese: non brilla il reparto arretrato e neanche l'attacco funziona. Male Weah sulla corsia, benino ma non sufficiente Chiesa, a centrocampo faticano Locatelli e McKennie. Prova maiuscola di Walace nell'Udinese (MVP), molto bene Giannetti e Kristensen

JUVE-UDINESE 0-1, GOL E HIGHLIGHTS