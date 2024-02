Vittoria importante per i granata che allo Stadio Olimpico Grande Torino battono il Lecce e continuano a inseguire le zone che valgono l'Europa. Dopo un primo tempo senza particolari occasioni, succede tutto nella ripresa: al 50' vantaggio di Bellanova, al suo primo gol con il Toro, poi raddoppia Zapata con un bel colpo di testa sugli sviluppo di un calcio d'angolo. Poco prima, strepitoso Falcone su Sanabria. Lecce in 10 al 70' per la doppia ammonizione di Pongracic

CLASSIFICA - PAGELLE