La squadra di Thiago Motta conquista un'altra vittoria in casa e ora è al 4° posto da sola in classifica. In avvio a farsi male è l'arbitro Abisso, sostituito dal IV ufficiale Camplone. Prima della mezz'ora il Bologna va in vantaggio con Fabbian. All'inizio della ripresa Beukema manca la chance del raddoppio, Suslov sfiora il pari per il Verona ma nell'azione dopo Freuler realizza il definitivo 2-0

