La sfida del Franchi chiude la 26^ giornata del campionato di Serie A: si affrontano Fiorentina e Lazio. Sarri con il confermato Isaksen insieme a Felipe Anderson e Immobile, Italiano manda in campo sia Belotti che Beltran con Sottil, Bonaventura E Gonzalez. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD