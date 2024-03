Inter, col Genoa è quasi un match point

La 27^ giornata di Serie A si chiude a San Siro con Inter-Genoa (diretta questa sera ore 20.45 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW). La capolista vincendo andrebbe a +15 punti sulla Juventus (ko a Napoli) a 11 giornate dalla fine...

Un’occasione imperdibile. Con la frenata della Juve, l’Inter serve per qualcosa di molto simile a un match point. Il Genoa però è una delle 3 squadre, insieme a Bologna e Sassuolo, non ancora sconfitta dai nerazzurri in questo campionato. Inzaghi centra la 300^ panchina in A e recupera tra i convocati oltre a Thuram anche Acerbi e Frattesi che sta bene dopo il piccolo problema accusato con l’Atalanta. In campo toccherà a Lautaro e Sanchez guidare l’attacco.

Sanchez vuole sbloccarsi anche in campionato Grande occasione per il Nino Maravilla che è reduce da due assist consecutivi ma va ancora a caccia del primo gol in campionato dopo due reti in Champions. In ogni caso l'obiettivo suo e di tutta la squadra è quello di continuare sulla strada del 2024. 11 partite, 11 vittorie.

Le altre scelte di formazione Carlos Augusto sostituirà Bastoni squalificato. Asllani in regia e Dumfries a destra al posto di Darmian. Inzaghi studia il modo di superare il Genoa di Gilardino bravo all'andata a fermare la capolista. Ci sono riusciti in pochi in questa stagione. Farcela ancora sarebbe un'impresa. Per l'Inter invece questa è un'occasione imperdibile. Con la vittoria andrebbe a +15 sulla Juve con vista sulla seconda stella.