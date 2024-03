L'Inter ritrova Thuram, rientrato in gruppo e a disposizione dalla panchina contro il Genoa. Convocabili anche Acerbi e Frattesi, che torneranno a lavorare coi compagni domenica 3 marzo. Contro i rossoblù spazio a Carlos Augusto (al posto dello squalificato Bastoni) e a Sanchez, favorito su Arnautovic per affiancare Lautaro. Confermato Asllani in regia, con Calhanoglu che lavora per tornare col Bologna. Inter-Genoa si gioca lunedì 4 marzo alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e NOW

