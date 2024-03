Dopo la sconfitta della Juve a Napoli, l'Inter ha l'opportunità di consolidare ancora di più il primo posto in classifica. A San Siro arriva il Genoa. Inzaghi sceglie Sanchez come partner di Lautaro. Confermato Asllani a centrocampo, c'è Dumfries a destra. Gilardino con la coppia Retegui-Gudmundsson. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD