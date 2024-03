La 27^ giornata di Serie A si apre col big match dell'Olimpico tra Lazio e Milan. Sarri sceglie Castellanos in avanti, con Felipe Anderson e Zaccagni ai lati. In mezzo al campo c'è Vecino. Pioli conferma l'attacco con Giroud prima punta e il trio composto da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle spalle, mentre in difesa propone Kjaer al centro e Florenzi a destra. In avvio Vecino va subito vicino al gol. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky