Il Napoli ha subito gol in 11 delle ultime 12 partite casalinghe in Serie A dopo che – in altrettante precedenti – aveva collezionato ben sei clean sheet. In generale, nel campionato in corso, solo Salernitana (0), Frosinone e Sassuolo (una) hanno tenuto la porta inviolata in meno sfide interne rispetto agli azzurri (due, come Lecce e Cagliari)