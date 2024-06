Stati d’animo e motivazioni differenti: si sfidano le due italiane capaci di arrivare in finale di due coppe europee quest’anno, ma se l’Atalanta è ancora in festa per la conquista dell’Europa League, la Fiorentina non cancellerà facilmente la beffa in Conference, con la seconda finale consecutiva persa (quest’anno con l’Olympiacos, dopo il West Ham).