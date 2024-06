Europeo a forte rischio per Giorgio Scalvini, uscito per infortunio nel finale del recupero tra Atalanta e Fiorentina per un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Infortunio da valutare, ma nel caso non ce la facesse Spalletti dovrà decidere se convocare Gatti (al momento solo pre-allertato) o se restare così (senza Scalvini e Acerbi) e "tagliare" solo 2 giocatori dai 28 rimasti

Ancora una brutta notizia per Spalletti in vista dell'Europeo. La difesa azzurra, già priva di Acerbi (che ha dato forfait e verrà operato per risolvere il suo problema di pubalgia) rischia seriamente di perdere anche Giorgio Scalvini: il difensore si è fatto male nei minuti finali dell'ultima partita del campionato, il recupero della 29^ giornata tra Atalanta e Fiorentina. Scalvini, che nel 3-2 finale per la Viola era anche andato in gol con un bel destro da fuori area, si è fatto male al ginocchio da solo, nel tentativo di fronteggiare Ikoné sulla fascia. Immediatamente si è accasciato a terra chiedendo il cambio, poi è uscito zoppicando e sorretto da due membri dello staff medico, molto dolorante. L'esito dei primi esami parla di distorsione del ginocchio sinistro, ma per capire se c'è anche l'interessamento dei legamenti bisognerà aspettare altri accertamenti, tra lunedì e martedì.