Olivier Giroud ha segnato tre gol in questo campionato, l’ultimo giocatore del Milan che ha realizzato più reti nelle prime tre gare dei rossoneri in una stagione di Serie A è stato Andriy Shevchenko nel 2001/02 (quattro); inoltre, includendo il finale del torneo scorso, può trovare il gol in sei presenze di fila nei cinque grandi campionati europei per la seconda volta in carriera, dopo esserci riuscito tra febbraio e aprile 2015 con l’Arsenal.