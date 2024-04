Probabili formazioni Empoli Torino

L'Empoli per allontanarsi dalla zona retrocessione, il Torino per continuare a sognare l'Europa: obiettivi diversi ma stessa necessità di fare punti per le due formazioni, che sabato alle 20:45 scenderanno in campo al "Castellani" per la 31^ giornata del campionato di Serie A. Partita in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW

In palio punti importanti ma per obiettivi diversi. Quella di sabato sera tra Empoli e Torino sarà una gara importante per entrambe le squadre: i padroni di casa hanno bisogno di far risultato per provare a tirarsi fuori dalla "zona rossa", mentre i granata continuano a cullare il sogno Europa. Gara in diretta dalle 20:45 su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW.

Nicola: "Dobbiamo scendere in campo con sana pazzia" "Sarà una partita molto importante, i ragazzi lo sanno", ha dichiarato Davide Nicola nella conferenza stampa di presentazione. "Ne mancano 8 al termine del campionato ma noi ragioniamo sempre sulla singola. Credo che la squadra stia facendo molto bene. Affronteremo una formazione molto fisica, che subisce pochi gol e che da 3 anni sta facendo un grande lavoro con Juric. Dobbiamo scendere in campo con una sana pazzia, senza fare calcoli". Poi una battuta sui tifosi e sugli infortunati: "E' importante che ci diano il loro contributo, si sta creando una sinergia importante che può migliorare ancora. Infortunati? Grassi ha svolto l'intera settimana con il gruppo, Destro ha avuto qualche problemino. Per il resto si sono allenati tutti".

Empoli, torna Maleh dopo la squalifica Nicola per il match contro i granata ritrova Maleh che ha scontato il turno di squalifica: il rientro dal 1' del centrocampista classe '98 dovrebbe essere l'unica variazione rispetto alla formazione vista la settimana scorsa contro l'Inter. In attacco ancora Niang con Zurkowski e Cambiaghi a supporto, sulle fasce agiranno Gyasi e Pezzella. EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Maleh, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Niang. Allenatore: Nicola.

Juric: "La differenza tra noi e l'Empoli è minima" Anche Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara: "Ho visto l'Empoli dal vivo a San Siro, la differenza tra noi e loro è minima. Dobbiamo dimostrare di essere pronti sia mentalmente che fisicamente. Non ci sarà Gineitis, si tratta di una cosa seria; il resto della squadra ha lavorato bene in settimana. Sanabria si è ripreso bene dopo le cure, Zapata ha la continuità dei grandi: vedo bene entrambi". In chiusura una battuta sull'Europa: "Bisogna far felice la gente, è questa la cosa che mi porta avanti. Se non riesci a farlo è meglio andare via. Per ora stiamo facendo bene, poi si vedrà".

Torino: in avanti Zapata-Sanabria, out Gineitis Nella trasferta del "Castellani" non ci sarà Gineitis: il lituano starà fuori qualche settimana e la coppia di centrocampo sarà formata da Ricci e Linetty. In difesa c'è Tameze accanto a Buongiorno e Masina, mentre sulla trequarti agirà come sempre Vlasic a supporto delle due punte Sanabria e Zapata. TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ricci, Linetty, Rodriguez; Vlasic; Zapata, Sanabria. Allenatore: Juric.