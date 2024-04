Aspettando l'euroderby contro la Roma, in programma giovedì a San Siro con l'andata dei quarti di Europa League, il Milan cerca continuità dopo un marzo d'oro. Sei vittorie su sei tra campionato e coppe per la squadra di Pioli, che ospita il Lecce rigenerato da Gotti: quattro punti in due gare per i giallorossi impegnati nella corsa salvezza